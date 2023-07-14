В Китае казнили воспитательницу детского сада, отравившую 25 детей

В Китае казнили женщину, которая отравила детей в детском саду, а также пыталась убить своего мужа. Об этом сообщает суд города Цзяоцзо китайской провинции Хэнань.

В 2019 году воспитательница детского сада Ван Юнь поссорилась с коллегой и посыпала в еду для малышей нитрит натрия, что стало причиной массового пищевого отравления. Тогда пострадавшими были признаны 25 детей, один из них скончался.

Кроме того, следователи установили, что в 2017 году женщина, поссорившись с мужем, подсыпала ему в пищу нитрит натрия, в результате чего он получил отравление средней тяжести.

Воспитательницу казнили 13 июля, говорится в сообщении суда.

Пекин, Зоя Осколкова

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