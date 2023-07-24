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Понедельник, 24 июля 2023, 16:10 мск

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Британец украл у отца все сбережения, имитируя голос умершей матери

В Великобритании мужчина подделал голос своей умершей матери и снял со счета все сбережения отца. Об этом сообщает Oddity Central.

Пожилой человек обнаружил пропажу со счета десятков тысяч фунтов стерлингов и обратился в полицию. Выяснилось, что деньги похитил мошенник, который был сыном пострадавшего.

42-летний мужчина придумал мошенническую схему через несколько месяцев после смерти матери. Он позвонил в банк и сымитировал голос умершей женщины, а также ответил на все контрольные вопросы, таким образом, у сотрудников не возникло подозрений.

Кроме снятия денег со счета, аферист еще оформил несколько кредитов. В общей сложности он совершил девять звонков в банк под видом покойницы. Преступника арестовали и приговорили к двум годам лишения свободы.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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