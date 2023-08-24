В Китае в аварии с автобусом погибли пять человек

В Китае пять человек погибли в аварии с автобусом. Транспорт врезался в стену в тоннеле. Об этом сообщает Центральное телевидение страны.

ДТП произошло в районе уезда Утай городского округа Синьчжоу в провинции Шаньси. Пассажирский автобус врезался в стену тоннеля на скоростной автомагистрали.

В результате пять человек получили смертельные травмы, еще несколько пострадавших госпитализированы.

На месте работают экстренные службы, правоохранители выясняют причины аварии.

Пекин, Зоя Осколкова

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