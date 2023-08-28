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Понедельник, 28 августа 2023, 11:22 мск

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Во Франции фермеры вырубают виноградники и уничтожают вино из-за падения спроса

Во Франции у виноделов скопились излишки продукции. В результате власти решили компенсировать фермерам уничтожение вина, а также вырубку виноградников. Об этом сообщает Financial Times.

Министерство сельского хозяйства Франции выделит 200 млн евро, основная часть из которых отправится компаниям в Бордо и Лангедоке. Эти деньги потратят на переработку лишнего вина в спирт, который затем будет использоваться в промышленности, например, для изготовления парфюмерной продукции.

Кроме того, программа предусматривает вырубку виноградников. Так в Бордо около тысячи хозяйств обратились за господдержкой. В регионе вырубке подлежат 9,2 тысячи гектаров виноградных лоз, или около 8% от общей площади посадок.

По словам самих фермеров, в 2023 году профицит винопроизводства составит 3 млн гектолитров – 7% от общего объема продукции, выпущенной в прошлом году. Французское правительство надеется, что эти меры помогут остановить обвал цен и найти виноделам новые источники дохода.

Причиной скопления излишком французского вина стало сокращение потребления со стороны населения и падение объемов экспорта. В частности, реже пить алкоголь стала молодежь, предпочитая здоровый образ жизни. К тому же спрос сместился в сторону крепких спиртных напитков и пива. Вместе с тем, растет конкуренция на мировых рынках, а в Китае отмечается снижение продаж.

Париж, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Алкоголь

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