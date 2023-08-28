Житель Китая выжил после двух ударов молнии

В Китае мужчина остался жив после того, как в него дважды ударила молния. Об этом сообщает Oddity Central.

Лю Нань не успел укрыться в доме, когда началась гроза. Он увидел яркую вспышку света и потерял сознание. Очнувшись, мужчина попытался пошевелиться, как вспышка вновь ослепила его.

Пострадавший пришел в себя и увидел свою жену и детей, которые были крайне обеспокоены. Оказалось, что в него дважды ударила молния. Сначала разрядом мужчину сбило с ног, второй удар произошел, когда он уже лежал на земле.

В настоящее время чудом выживший китаец находится в больнице. У него диагностированы ожоги третьей степени на ногах, пояснице и ягодицах. По словам врачей, травмы могли привести к летальному исходу, но теперь велика вероятность того, что мужчина полностью придет в норму.

Пекин, Зоя Осколкова

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