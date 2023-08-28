российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 28 августа 2023, 13:29 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Житель Китая выжил после двух ударов молнии

В Китае мужчина остался жив после того, как в него дважды ударила молния. Об этом сообщает Oddity Central.

Лю Нань не успел укрыться в доме, когда началась гроза. Он увидел яркую вспышку света и потерял сознание. Очнувшись, мужчина попытался пошевелиться, как вспышка вновь ослепила его.

Пострадавший пришел в себя и увидел свою жену и детей, которые были крайне обеспокоены. Оказалось, что в него дважды ударила молния. Сначала разрядом мужчину сбило с ног, второй удар произошел, когда он уже лежал на земле.

В настоящее время чудом выживший китаец находится в больнице. У него диагностированы ожоги третьей степени на ногах, пояснице и ягодицах. По словам врачей, травмы могли привести к летальному исходу, но теперь велика вероятность того, что мужчина полностью придет в норму.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Китай

Китайцы массово вывозят из России соль / Китай призвал остановить сброс воды с «Фукусимы» и запретил ввоз морепродуктов из Японии / В Китае в аварии с автобусом погибли пять человек / Направлявшийся из России в Китай танкер сломался в проливе Босфор / Китайский шпион через соцсеть выманил секретные данные у британских чиновников / Президент Бразилии поприветствовал расширение БРИКС / WSJ объявила об окончании 40-летней эпохи экономического роста в Китае / Китай одобрил возможное расширение БРИКС

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Китай,