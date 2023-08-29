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Вторник, 29 августа 2023, 15:09 мск

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В Испании при взрыве из-за утечки газа пострадали 13 человек

В Испании прогремел взрыв в жилом доме. По меньшей мере 13 человек получили травмы. Об этом сообщает служба спасения автономного сообщества Кастилии и Леона.

Инцидент произошел на улице Хуан города Вальядолид. По данным экстренных служб, произошла утечка газа в многоквартирном доме, а затем последовал хлопок.

12 человек получили легкие ранения, в том числе двое детей. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Полиция и пожарные продолжают работать на месте происшествия.

Мадрид, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Испания

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