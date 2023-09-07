В Польше фермер в течение месяца не может поймать сбежавшего быка

В Польше около месяца не могут изловить сбежавшего быка. Об этом сообщает издание Gazeta.pl.
В деревне Мехницы бык сбежал с фермы 11 августа. Для местных жителей выпустили предупреждение, но с тех пор животное так и не удалось поймать.
Быка видели на кукурузном поле. По словам очевидцев, он прибавил в весе, это значит, что животному есть, чем питаться, и возвращаться на ферму бык, по всей видимости, не намерен.
Владелец собирается привезти к полю корову и попытаться таким образом выманить быка. Если этот способ не сработает, то придется ждать сбора урожая. В октябре уберут кукурузу, которая сейчас помогает животному скрываться.
Варшава, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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