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Пятница, 8 сентября 2023, 14:24 мск

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В Турции задержали пятерых подозреваемых в подготовке теракта

В Турции задержали пять человек, которых подозревают в организации террористического акта. Об этом сообщает местное издание Hürriyet.

Спецоперацию провели в городе Диярбакыр на юго-востоке страны. По данным правоохранителей, террористы работали курьерами, чтобы скрыть подготовку к совершению преступления.

Как сообщил министр внутренних дел Турции Али Йерликая, по месту жительства подозреваемых в ходе обысков обнаружили оружие, взрывчатку и компоненты для изготовления бомбы.

«Мы никогда не будем терпеть террористов, в которых нет человечности. Наша борьба продолжится, пока террор в Турции не будет побежден», – подчеркнул министр.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Терроризм

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