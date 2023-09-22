В Европе выросли цены на топливо после решения кабмина России

Стоимость автомобильного топлива в Европе резко увеличилась после введения Россией запрета на экспорт бензина и дизтоплива из страны. Об этом сообщает британская The Guardian.

Как отмечает издание, цены на дизель в странах Европы подскочили на 5% и превысили 1 тысячу долларов за тонну. Кроме того, стоимость нефтяной смеси Brent в четверг выросла на 1% – до 94 долларов за баррель.

По данным трейдеров, в первые 20 дней сентября Россия сократила морской экспорт дизельного топлива и газойля почти на 30%, примерно до 1,7 млн тонн, по сравнению с аналогичным периодом августа, говорится в статье.

Напомним, правительство России с 21 сентября ввело ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива в целях стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. В кабмине рассчитывают, что это поможет насытить внутренний рынок и снизить цены для потребителей. Запрет не распространяется на топливо, поставляемое в рамках межправительственных соглашений с участниками Евразийского экономического союза, в который, помимо России, входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Кыргызстан.

В Минэнерго заявили, что введенные ограничения должны пресечь «серый» экспорт топлива. В ведомстве отметили, что запрет на экспорт бензина и дизтоплива из России введен бессрочно, указав, что срок действия ограничительных мер будет зависеть от насыщения рынка и итоговых результатов.

Москва, Наталья Петрова

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