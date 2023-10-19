российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 19 октября 2023, 14:41 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Во Франции эвакуировали четыре аэропорта из-за сообщений о минировании

Во Франции неизвестные отправили сообщения о заложенных бомбах в четыре аэропорта. Авиагавани эвакуировали и проверили взрывотехники. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Письма с предупреждением о минировании получили аэропорты Монпелье, Нанта, Бордо и Лилля. В каждом случае на месте работают экстренные службы и саперы. Пассажиров и сотрудников эвакуировали, прибывающие рейсы перенаправляют в другие города.

В последнее время во Франции участились сообщения об угрозе терактов и заложенных бомбах. Так аэропорты Лилля и Нанта эвакуируют второй день подряд. Накануне предупреждение о минировании получили авиагавани Тулузы, Ниццы, Бово недалеко от Парижа и Лион-Брон вблизи Лиона.

Кроме того, трижды за последнюю неделю эвакуировали посетителей Версаля. Ранее музей Лувра в Париже был закрыт «по соображениям безопасности».

13 октября во Франции был введен режим «террористическая угроза» в связи с нападением на лицей, где погиб учитель, а также из-за кризиса на Ближнем Востоке.

Париж, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Терроризм

В Архангельске задержали 18-летнего юношу за попытку теракта в воинской части / Авиасообщение в Гамбурге приостановлено из-за угрозы теракта / В Алтайском крае террорист собирался взорвать здание мэрии / В Пакистане прогремел второй за сутки взрыв в мечети / В Пакистане при взрыве возле мечети погибли 12 человек / В Петербурге у сторонника террористов нашли оружейный схрон / В Турции задержали пятерых подозреваемых в подготовке теракта / СМИ: Начальник таможни ЛНР тяжело ранен при покушении

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Транспорт, Европа, Терроризм,