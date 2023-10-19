Во Франции эвакуировали четыре аэропорта из-за сообщений о минировании

Во Франции неизвестные отправили сообщения о заложенных бомбах в четыре аэропорта. Авиагавани эвакуировали и проверили взрывотехники. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Письма с предупреждением о минировании получили аэропорты Монпелье, Нанта, Бордо и Лилля. В каждом случае на месте работают экстренные службы и саперы. Пассажиров и сотрудников эвакуировали, прибывающие рейсы перенаправляют в другие города.

В последнее время во Франции участились сообщения об угрозе терактов и заложенных бомбах. Так аэропорты Лилля и Нанта эвакуируют второй день подряд. Накануне предупреждение о минировании получили авиагавани Тулузы, Ниццы, Бово недалеко от Парижа и Лион-Брон вблизи Лиона.

Кроме того, трижды за последнюю неделю эвакуировали посетителей Версаля. Ранее музей Лувра в Париже был закрыт «по соображениям безопасности».

13 октября во Франции был введен режим «террористическая угроза» в связи с нападением на лицей, где погиб учитель, а также из-за кризиса на Ближнем Востоке.

Париж, Зоя Осколкова

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