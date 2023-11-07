российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 7 ноября 2023, 10:19 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Китай расширил глобальную сеть портов для торговли и военных

Китай контролирует 105 портов в более чем 50 странах мира. При этом гавани используются не только в экономических интересах, но и для военных целей. Об этом пишет Washington Post.

За десять лет число портов, принадлежащих КНР, увеличилось с 44 до 105. Большая часть инвестиций в портовую инфраструктуру сделана компаниями, принадлежащими правительству Китая, что делает государство крупнейшим оператором.

В первую очередь заявляется коммерческая цель приобретения портов – расширить и упростить доступ к мировым рынкам. Однако, по данным издания, значительная часть контролируемых Китаем гаваней позволяют заходить военным кораблям, а к порту в Джибути пристроена военная база.

Чиновники США выражают озабоченность расширением китайской портовой сети, которая выходит за рамки чисто коммерческих соображений. Многие из портов расположены в стратегически важных точках с интенсивным морских движением – как в Красном море и Персидском заливе.

Кроме того, Китай контролирует или является крупным инвестором в более чем 20 портах Европы, которые служат жизненно важными логистическими и перевалочными пунктами для блока НАТО и американского флота. «Это серьезная проблема национальной и экономической безопасности», – говорит член Американо-китайской комиссии по обзору экономики и безопасности Майкл Вессель.

Еще 20 лет назад китайское военное присутствие в Индийском океане было нулевым, теперь же там постоянно дислоцированы от шести до восьми кораблей флота КНР.

Впрочем, Китаю еще очень далеко до США, у которых есть примерно 750 военных баз за рубежом по всему миру.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Китай

Китай упростил правила въезда для граждан РФ / Один из крупнейших застройщиков Китая находится на грани дефолта / Китай пригласил космонавтов других стран на свою орбитальную станцию / Министр обороны Китая Ли Шанфу снят с должности / Визит Путина в Китай принес проблемы США / Эстония обратилась к Китаю для расследования инцидента в Балтийском море / Китай ограничит экспорт основного материала для производства аккумуляторов / «Газпром» существенно нарастил поставки «голубого топлива» в Китай

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, Китай, США,