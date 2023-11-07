Китай расширил глобальную сеть портов для торговли и военных

Китай контролирует 105 портов в более чем 50 странах мира. При этом гавани используются не только в экономических интересах, но и для военных целей. Об этом пишет Washington Post.

За десять лет число портов, принадлежащих КНР, увеличилось с 44 до 105. Большая часть инвестиций в портовую инфраструктуру сделана компаниями, принадлежащими правительству Китая, что делает государство крупнейшим оператором.

В первую очередь заявляется коммерческая цель приобретения портов – расширить и упростить доступ к мировым рынкам. Однако, по данным издания, значительная часть контролируемых Китаем гаваней позволяют заходить военным кораблям, а к порту в Джибути пристроена военная база.

Чиновники США выражают озабоченность расширением китайской портовой сети, которая выходит за рамки чисто коммерческих соображений. Многие из портов расположены в стратегически важных точках с интенсивным морских движением – как в Красном море и Персидском заливе.

Кроме того, Китай контролирует или является крупным инвестором в более чем 20 портах Европы, которые служат жизненно важными логистическими и перевалочными пунктами для блока НАТО и американского флота. «Это серьезная проблема национальной и экономической безопасности», – говорит член Американо-китайской комиссии по обзору экономики и безопасности Майкл Вессель.

Еще 20 лет назад китайское военное присутствие в Индийском океане было нулевым, теперь же там постоянно дислоцированы от шести до восьми кораблей флота КНР.

Впрочем, Китаю еще очень далеко до США, у которых есть примерно 750 военных баз за рубежом по всему миру.

Пекин, Зоя Осколкова

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