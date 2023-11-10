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Пятница, 10 ноября 2023, 14:17 мск

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В Испании семь полицейских пострадали во время демонстрации

Фото: Pixabay

На демонстрации протеста в Мадриде пострадали семь полицейских. Кроме того, были задержаны 24 участника акции. Об этом сообщает агентство Europa Press.

Люди собрались у штаб-квартиры Испанской социалистической рабочей партии (PSOE). Протестующие выступали против амнистии сторонников независимости Каталонии.

«В результате протестов, которые прошли в четверг вечером перед штаб-квартирой PSOE на улице Феррас в Мадриде, были задержаны 24 человека, семь сотрудников полиции пострадали», – передает агентство со ссылкой на источники в правоохранительных органах

Отмечается, что в демонстрации приняли участие около восьми тысяч человек.

Мадрид, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Испания

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