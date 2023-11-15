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Среда, 15 ноября 2023, 15:34 мск

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Китаец организовал бизнес по уничтожению огнеупорных свадебных фотографий

В Китае пользуется спросом услуга по уничтожению свадебных фотографий. Об этом сообщает South China Morning Post.

Дело в том, что в Китае есть традиция, печатать фотографии с церемонии бракосочетания на акриловых холстах, которые устойчивы даже к огню. Когда супруги разводятся, уничтожить такие снимки очень трудно, а выбрасывать на свалку фото граждане не хотят, из-за боязни быть узнанными.

Местный житель решил помочь в этом вопросе и организовал бизнес, который гарантирует конфиденциальность своим клиентам. По словам предпринимателя, спрос на его услуги настолько велик, что ему отправляют фотографии со всей страны.

Снимки сначала покрывают аэрозольной краской, чтобы лиц людей не было видно, а затем помещают в дробильную машину. Весь процесс снимается на видео, которое отправляется заказчику.

Стоит отметить, что процесс уничтожения свадебных фотографий довольно дорого стоит и зависит от размера. Цена доходит до 14 долларов за снимок.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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