В Китае 11 человек погибли при пожаре на угольном предприятии

В Китае произошел крупный пожар на угольном предприятии. Жертвами стали 11 человек, еще более 50 пострадали. Об этом сообщает Центральное телевидение.

Возгорание произошло в районе Лиши провинции Шаньси на севере Китая. К приезду пожарных огнем было объято четыре этажа здания.

После тушения обнаружено 11 тел погибших, спасательная операция продолжается, пожарные разбираются завалы в поисках жертв.

Кроме того, из здания эвакуировали 63 человека, 51 из которых был госпитализирован.

В настоящее время выясняется, что стало причиной пожара.

Токио, Зоя Осколкова

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