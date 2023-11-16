российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 16 ноября 2023, 09:53 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Китае 11 человек погибли при пожаре на угольном предприятии

В Китае произошел крупный пожар на угольном предприятии. Жертвами стали 11 человек, еще более 50 пострадали. Об этом сообщает Центральное телевидение.

Возгорание произошло в районе Лиши провинции Шаньси на севере Китая. К приезду пожарных огнем было объято четыре этажа здания.

После тушения обнаружено 11 тел погибших, спасательная операция продолжается, пожарные разбираются завалы в поисках жертв.

Кроме того, из здания эвакуировали 63 человека, 51 из которых был госпитализирован.

В настоящее время выясняется, что стало причиной пожара.

Токио, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Китай

Джо Байден снова назвал Си Цзиньпина диктатором / Китаец организовал бизнес по уничтожению огнеупорных свадебных фотографий / Крупнейший в мире банк атаковали хакеры-вымогатели / Китай забрал из американского зоопарка семейство панд / Китай ввел контроль за торговлей стратегическими товарами / Объем торговли России и Китая почти достиг плановых 200 млрд долларов / Китай расширил глобальную сеть портов для торговли и военных / Китай упростил правила въезда для граждан РФ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Китай,