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Четверг, 16 ноября 2023, 11:51 мск

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В Индонезии потерпел крушение военный самолет

В Индонезии разбился самолет Военно-воздушных сил страны. Об этом сообщают местные СМИ.

Авиакатастрофа произошла в провинции Восточная Ява, недалеко от Пасуруана на склонах горы Бромо. В настоящее время детали крушения устанавливаются. Также неизвестно о числе погибших и пострадавших.

На кадрах, опубликованных индонезийским порталом Detik, видно, что самолет от удара о землю загорелся. Сообщается о том, что на месте аварии прогремел взрыв.

Глава Центра данных и обработки данных ВВС Индонезии Абдул Мухари подтвердил факт крушения и сообщил, что проводится расследование.

Джакарта, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Авиакатастрофы

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