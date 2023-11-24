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Пятница, 24 ноября 2023, 08:50 мск

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В Испании арестовали украинцев за эксплуатацию труда соотечественников

В Испании арестовали двух граждан Украины, которые нанимали на работу соотечественников, а по факту использовали их в качестве слуг. Об этом сообщает министерство внутренних дел страны.

Мужчина и женщина были задержаны в населенном пункте Альхесирас автономного сообщества Андалусия. Потерпевшими по делу выступают 11 человек. Отмечается, что семейная пара на протяжении как минимум полутора лет издевалась над выходцами из Украины.

Супруги знакомились с будущими жертвами через соцсети. Украинкам предлагали поработать няней, при этом обещали достойную зарплату и хорошие условия труда. На деле же женщин эксплуатировали в качестве домашней прислуги.

С мигрантками не заключали трудовой договор, подвергали психологическому насилию, запрещали обедать во время работы, покидать дом и общаться с другими работниками. Поводом для расследования стала жалоба одной из женщин, которая подверглась эксплуатации, затем полиция вышла и на других жертв.

Мадрид, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Испания

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