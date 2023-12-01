В Мадриде вертолет упал на проезжавший по дороге автомобиль

В Мадриде вертолет совершил жесткую посадку на дорогу и повредил проезжавший мимо автомобиль. Пострадали три человека.

Инцидент произошел во время авиационной ярмарки. Вертолет рухнул на проезжую часть. Прибывшие на место пожарные эвакуировали из вертолета двух членов экипажа.

Пострадавших госпитализировали, у одного из них диагностировали черепно-мозговую травму, у второго подозрение на перелом бедра. Кроме того, пострадал водитель автомобиля, ехавшего по той самой дороге.

Предположительно, причиной аварии стал резкий порыв ветра, с которым не смог справиться пилот.

Мадрид, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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