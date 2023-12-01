российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 1 декабря 2023, 16:36 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Мадриде вертолет упал на проезжавший по дороге автомобиль

Фото: FreePik

В Мадриде вертолет совершил жесткую посадку на дорогу и повредил проезжавший мимо автомобиль. Пострадали три человека.

Инцидент произошел во время авиационной ярмарки. Вертолет рухнул на проезжую часть. Прибывшие на место пожарные эвакуировали из вертолета двух членов экипажа.

Пострадавших госпитализировали, у одного из них диагностировали черепно-мозговую травму, у второго подозрение на перелом бедра. Кроме того, пострадал водитель автомобиля, ехавшего по той самой дороге.

Предположительно, причиной аварии стал резкий порыв ветра, с которым не смог справиться пилот.

Мадрид, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Испания

В Испании арестовали украинцев за эксплуатацию труда соотечественников / Россияне установили рекорд по сделкам с жильем в Испании / В Испании семь полицейских пострадали во время демонстрации / В Испании раскрыли крупнейшую сеть контрабанды кокаина / В Испании 18 человек пропали без вести во время пожара в ночном клубе / В Испании безобидные ранее рыбы нападают на людей / В Испании при взрыве из-за утечки газа пострадали 13 человек / В Испании круизный лайнер столкнулся с грузовым судном

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Скандалы и происшествия, Испания,