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Четверг, 14 декабря 2023, 10:11 мск

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В Китае три человека погибли из-за обвала в шахте

В КНР произошла авария на угольной шахте. В результате три человека погибли, еще один пострадал. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

ЧП произошло на угольном предприятии в уезде Люлинь провинции Шаньси на севере страны. Под завалами оказались четыре человека.

Во время поисково-спасательной операции всех пострадавших вытащили из-под обломков. Один из них выжил и был госпитализирован, его состояние врачи оценивают как стабильное, остальные погибли.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего. Проводится расследование.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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