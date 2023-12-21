При аварии на шахте в Китае погибли не менее 12 человек

На угольной шахте на северо-востоке Китая произошла авария. По предварительным данным, 12 горняков погибли, еще 13 получили ранения. Об этом сообщает Центральное телевидение страны.

ЧП случилось на руднике Куньюань городского округа Цзиси провинции Хэйлунцзян. На место прибыли сотрудники экстренных служб. Проводится поисково-спасательная операция.

«В результате происшествия погибли 12 человек, еще 13 получили ранения, все пострадавшие доставлены в больницу», – говорится в сообщении китайского телевидения.

Причина аварии устанавливается, проводится расследование.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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