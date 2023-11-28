В Китае 11 горняков погибли при обрушении в шахте

В Китае жертвами происшествия в угольной шахте стали 11 человек. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.

Обрушение горной породы произошло в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке страны. Шахта принадлежит компании Heilongjiang Longmei Shuangyashan Mining.

В настоящее время поисково-спасательные работы на месте завершены. На поверхность подняли 11 тел погибших.

По факту смерти рабочих проводится расследование. Устанавливаются причины произошедшего.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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