В Китае 11 горняков погибли при обрушении в шахте

В Китае жертвами происшествия в угольной шахте стали 11 человек. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.
Обрушение горной породы произошло в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке страны. Шахта принадлежит компании Heilongjiang Longmei Shuangyashan Mining.
В настоящее время поисково-спасательные работы на месте завершены. На поверхность подняли 11 тел погибших.
По факту смерти рабочих проводится расследование. Устанавливаются причины произошедшего.
Пекин, Зоя Осколкова
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