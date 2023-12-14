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Четверг, 14 декабря 2023, 20:37 мск

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Китай успешно запустил экспериментальный возвращаемый космоплан

Китай успешно запустил экспериментальный возвращаемый воздушно-космический летательный аппарат, который направлен для испытания технологий многоразового запуска и научных экспериментов в целях мирного использования космоса, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Сообщается, что ракета CZ-2F доставила космоплан на орбиту. Запуск был осуществлен с космодрома Цзюцюань на севере страны. Предполагается, что в течение определенного времени аппарат будет находиться на орбите. Одна из его задач – провести испытания технологий многоразового запуска и научные эксперименты в целях мирного использования космоса.

Стоит отметить, что это уже третий запуск китайского космоплана. Первый состоялся 4 сентября 2020 года, через сутки аппарат вернулся на Землю. Второй был осуществлен 4 августа 2022 года, орбитальный полет с последующим приземлением продлился до 8 мая 2023 года.

Пекин, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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