В Испании выкрали фигурку младенца Иисуса и потребовали выкуп у полиции

Два жителя Испании выкрали фигурку младенца Иисуса Христа из рождественского вертепа и потребовали у полиции выкуп. Об этом сообщает Europa Press.
По данным агентства, преступление было совершено в городе Сан-Висент-дель-Распеч. Двое молодых людей опубликовали ролик в соцсети, в котором показали похищенную фигурку и потребовали выкуп в размере двух тысяч евро.
Они заявили, что полицейские плохо присматривали за младенцем Иисусом, а значит, должны заплатить. В противном случае похитители пригрозили испортить фигурку.
В мэрии города сообщили, что правоохранительные органы проводят расследование и устанавливают личности преступников.
Мадрид, Зоя Осколкова
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