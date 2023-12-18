В Испании выкрали фигурку младенца Иисуса и потребовали выкуп у полиции

Два жителя Испании выкрали фигурку младенца Иисуса Христа из рождественского вертепа и потребовали у полиции выкуп. Об этом сообщает Europa Press.

По данным агентства, преступление было совершено в городе Сан-Висент-дель-Распеч. Двое молодых людей опубликовали ролик в соцсети, в котором показали похищенную фигурку и потребовали выкуп в размере двух тысяч евро.

Они заявили, что полицейские плохо присматривали за младенцем Иисусом, а значит, должны заплатить. В противном случае похитители пригрозили испортить фигурку.

В мэрии города сообщили, что правоохранительные органы проводят расследование и устанавливают личности преступников.

Мадрид, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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