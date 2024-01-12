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На озере Караколь из-за птичьего гриппа погибли сотни лебедей

На западе Казахстана зафиксировали гибель сотен лебедей. Предположительно, птицы стали жертвами птичьего гриппа. Об этом сообщает агентство Казинформ.

Массовая гибель лебедей произошла на озере Караколь в Мангистауской области. С 21 декабря 2023 года по 9 января 2024 года обнаружено и утилизировано 870 мертвых птиц.

«Обследование озера Караколь проводится ежедневно, составлены графики дежурств инспекторов территориальных инспекций и сотрудников заповедника», – рассказал агентству глава областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Габбас Досатов.

Результаты экспертизы показали, что причиной гибели птиц стал птичий грипп.

Астана, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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