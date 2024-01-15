Китай не поддерживает удары по Йемену, несмотря на риски для торговли

Китай считает важным обеспечение безопасности в Красном море, но не намерен вмешиваться в борьбу с хуситами, так как считает, что «цена участия выше, чем цена бездействия». Об этом пишет Bloomberg.

Пекин предпочитает оставаться в стороне, в то время как США и Великобритания наносят авиаудары по позициям йеменских повстанцев в рамках операции «Страж процветания». При этом в КНР понимают, что деятельность хуситов представляет опасность для коммерческих судов в Красном море.

По данным агентства, Китай импортирует около половины своей сырой нефти с Ближнего Востока и поставляет больше товаров в Евросоюз, чем в США. Ситуация в Краном море уже повлияла на расходы китайских экспортеров, связанные с необходимостью перенаправить суда вокруг Африки.

Впрочем, выросшие издержки пока недостаточно велики для китайского лидера Си Цзиньпина. «Он может сидеть сложа руки и позволять США и их союзникам сражаться с хуситами, разжигая антиамериканские настроения в некоторых частях Ближнего Востока, при этом изображая себя нейтральным арбитром и сохраняя основную часть своих сил готовыми к сражениям на Тайване или в Южно-Китайском море», – отмечает Bloomberg.

За последние год Пекин активизировал взаимодействие со странами Ближнего Востока. Некоторые страны региона призвали КНР использовать свое влияние для предотвращения более широкого конфликта, однако Китай предпочитает не ввязываться в более крупный конфликт, а осуждение хуситов может расстроить их союзников в Тегеране, отмечают аналитики.

Как сообщал «Новый День», США и Великобритания ударили по территории Йемена в ночь на 12 января. Для обстрелов использовались боевая авиация, корабли и подлодки. Целями ударов стали столица страны Сана и портовые города. Ранее йеменские хуситы неоднократно атаковали суда в знак поддержки сектора Газа.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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