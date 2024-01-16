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Вторник, 16 января 2024, 08:54 мск

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В Чили легкомоторный самолет рухнул на дорогу

В Чили потерпел крушение легкомоторный самолет. Пилот погиб. Проводится расследование.

Авиакатастрофа произошла рядом с аэродромом Пангилемо в городе Тальке. Самолет S2R-T660 пролетел слишком низко и задел крылом линию электропередач, затем воздушное судно загорелось, перевернулось в воздухе и рухнуло на проезжую часть.

Известно, что самолет принадлежал Национальной лесной корпорации. В результате аварии пилот погиб. Проводится расследование причин произошедшего.

Сантьяго, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Авиакатастрофы

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