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Китайская компания перенесла офис в горы, вынуждая сотрудников уволиться

В Китае компания вынудила сотрудников уволиться по собственному желанию из-за неудобной дороги в офис. Об этом сообщает South China Morning Post.

Офис фирмы ранее находился в центральном районе, но руководство решило арендовать помещение в горах. Сотрудникам пришлось тратить около двух часов на дорогу, а те, у кого не было личного автомобиля, проводили в пути три часа в общественном транспорте и проходили пешком около трех километров по горным тропам. При этом в здании не было элементарных удобств для работников. Они были вынуждены ездить в ближайшую деревню только для того, чтобы воспользоваться общественным туалетом.

В результате 14 из 20 сотрудников написали заявления об увольнении по собственному желанию. Бывшие работники утверждают, что переезд был организован именно с той целью, чтобы не платить компенсации сотрудникам, которых собирались сократить.

В свою очередь руководство компании заявило, что арендная плата в центральном деловом районе была слишком высокой, а в новом офисе в этом время проводили ремонтные работы.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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