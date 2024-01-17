В Китае по итогам 2023 года произошло рекордное сокращение численности населения

В Китае в 2023 году зафиксировали рекордное сокращение численности населения. По последним данным, в КНР проживает 1,41 млрд человек. Об этом пишет Bloomberg.

В 2023 году в Поднебесной родилось 9,02 млн детей. При этом умерло 11,1 млн человек, что стало рекордным показателем с 1960 года. До этого на протяжении многих лет в КНР фиксировали только прирост населения с момента окончания Великого китайского голода в 1961 году. В 2022 году эта тенденция была прервана.

Национальное бюро статистики не публикует причины смертей. По мнению аналитиков, уровень смертности вырос из-за отмены в 2022 году ограничений, введенных во время пандемии коронавируса, что способствовало возникновению новых вспышек заболевания.

Не помогли остановить падение численности населения и меры, предпринятые правительством. Так эффект от смягчения политики «одна семья – один ребенок» в 2016 году оказался недолгим. В конце 2022 года каждый пятый житель материковой части страны был старше 60 лет. В настоящее время Пекин намерен сосредоточиться на поддержке людей старшего возраста. Власти направят огромные суммы на финансирование услуг, предоставляемых пожилым.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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