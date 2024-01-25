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Foreign Policy: США собираются вывести свои войска из Сирии

Фото: U.S. Department of Defense

Вашингтон рассматривает возможность вывода американских войск из Сирии. Об этом пишет Foreign Policy со ссылкой на источники в Госдепе и Пентагоне.

По данным журнала, в США не видят потенциала продолжения миссии в Сирии. Обсуждаются сроки вывода подразделений американской армии из страны. Впрочем, окончательного решения пока принято не было.

По словам собеседников издания, Вашингтон надеется на достижение соглашения между властями Сирии и курдами из объединения «Силы демократической Сирии» (СДС) против боевиков ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России). Однако авторы статьи считают такой союз маловероятным, так как в настоящее время имеется слишком много разногласий между сторонами.

Власти США считают, что в скором времени вывод американских войск из Сирии все же состоится, хотя это, несомненно, приведет к хаосу в стране и станет «подарком Исламскому государству*», пишет FP.

*ИГ – террористическая организация, запрещенная законами РФ.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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