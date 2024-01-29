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Более 100 тысяч китайских чиновников нарушили моральный кодекс

Фото: FreePik

В Китае более 100 тысяч чиновников были наказаны за нарушение «Правил из восьми пунктов» – кодекса поведения социалистических строителей. Об этом сообщила Центральная комиссия Коммунистической партии Китая (КПК) по проверке дисциплины.

В 2023 году было расследовано более 107 тысяч случаев нарушения моральных норм. Более 153 тысяч человек получили выговоры или были наказаны иначе. Более 108 тысяч человек получили наказание по партийной или административной линии.

Большинство нарушений были связаны со случаями «формализма и бюрократии». 10 дел относились к нарушениям на уровне провинций или министерств, а 649 случаев – к уровню округов или департаментов.

«Правила из восьми пунктов» были введены в 2012 году Центральным комитетом КПК. От китайских чиновников требуется соблюдать строгую бережливость и искоренять вредный стиль работы. В частности, госслужащим запрещается принимать подарки, устраивать пышные церемонии и застолья при исполнении служебных обязанностей, предаваться роскоши и гедонизму, а также допускать аморальные поступки в быту.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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