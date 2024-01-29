В Китае клонировали находящихся под угрозой исчезновения тибетских коров

Китайские ученые клонировали тибетских коров, находящихся под угрозой исчезновения. Об этом сообщает China Daily.

Для клонирования были выбраны породы чжанму и апейцзяза. В результате были выведены по четыре теленка каждого вида.

Издание отмечает, что это первое успешное клонирование тибетского крупного рогатого скота.

В 2022 году китайские ученые первыми в мире клонировали арктического волка. Полученные опыт назвали прорывом в области защиты и разведения вымирающих видов животных.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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