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В Испании раскрыли преступную сеть, торговавшую трупами

В Валенсии правоохранители раскрыли преступную группировку, которая продавала тела умерших университетам. Об этом сообщает Национальная полиция Испании.

Установлено, что участники ОПГ незаконно завладевали телами усопших, подделывая документы. Они забирали трупы из больниц и домов престарелых, а затем продавали их университетам для изучения.

При этом преступники выбирали покойников, у которых не было близких родственников, предпочитая иностранных граждан. За каждое тело они получали 1,2 тысячи евро.

Более того, один из университетов заплатил организации 5 тысяч евро за кремацию 11 трупов после изучения. Однако крематории Валенсии не располагают данными о сожжении этих тел. Вероятно, преступники расчленили покойников и провели только одну процедуру кремации, чтобы сэкономить.

Мадрид, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Испания

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