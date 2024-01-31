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Среда, 31 января 2024, 14:17 мск

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В США прогремел взрыв на газопроводе

В американском штате Оклахома произошел взрыв на газопроводе. Очевидцы сообщили о 150-метровом столбе пламени.

Взрыв случился в округе Бивер, передает телеканал ABC7 со ссылкой на пожарную службу. Сотрудники прибывших на место экстренных служб ожидают прекращения подачи газа, чтобы начать тушение.

По словам очевидцев, столб пламени достиг высоты 500 футов (более 150 метров). Данных о погибших и пострадавших не приводится.

Отмечается, что газопровод принадлежит компании DCP Midstream.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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