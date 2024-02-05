В Пакистане 10 человек погибли при атаке на полицейский участок

В Пакистане вооруженные люди напали на полицейский участок. В результате погибли десять человек, еще шестеро пострадали. Об этом сообщает телеканал Geo.
Нападение произошло в городе Дера-Исмаил-Хан провинции Хайбер-Пахтунхва. Неизвестные атаковали участок ночью. Отмечается, что злоумышленники были тяжело вооружены. Террористы подошли со всех сторон, используя гранаты и открыв шквальный огонь.
Сотрудники полиции приняли ответные меры, но нападавших задержать не удалось, они скрылись.
В результате десять полицейских получили смертельные ранения, шестерых пострадавших госпитализировали.
Исламабад, Зоя Осколкова
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