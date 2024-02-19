В горах Папуа – Новой Гвинеи обнаружили 64 окровавленных тела

В высокогорных районах Папуа – Новой Гвинеи обнаружили 64 трупа. Предположительно, эти люди стали жертвами межплеменных столкновений. Об этом сообщает AFP.

Местные правоохранители сообщили о продолжающихся перестрелках между конкурирующими племенами в высокогорьях Папуа – Новой Гвинеи. Произошедшее может стать крупнейшим массовым убийством за всю новейшую историю страны.

Прибывшие на место офицеры обнаружили 64 окровавленных тела. Не исключено, что число жертв вырастет. В настоящее время полицейские осматривают близлежащие районы. Предположительно, трупы могут быть скрыты в густой растительности.

В январе МИД РФ призвал россиян временно отказаться от поездок в Папуа – Новую Гвинею в связи с беспорядками в стране. Рекомендация действует до урегулирования ситуации.

Порт-Морсби, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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