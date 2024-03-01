Крупнейший оператор связи на Тайване выявил утечку данных

Крупнейший оператор связи на Тайване Chunghwa Telecom заявил о возможной утечке конфиденциальных данных. Об этом сообщает тайваньское Центральное новостное агентство (CNA).

Информация, связанная с рядом структур безопасности острова, была опубликована хакерами в даркнете. Киберпреступники получили доступ к данным о вооруженных силах, министерстве иностранных дел, береговой охране.

Chunghwa Telecom запустила соответствующие механизмы проверки и защиты информационной безопасности, проводится расследование для выяснения причин произошедшего, при этом компания уведомляет о случившемся правительственные ведомства.

Тайбэй, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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