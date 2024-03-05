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Вторник, 5 марта 2024, 10:48 мск

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В США разбился самолет с пассажирами

В американском штате Теннесси разбился одномоторный самолет. Несколько человек погибли. Об этом сообщила местная полиция.

Авиакатастрофа произошла неподалеку от города Нэшвилл. Известно, что самолет вылетел из Маунт-Стерлинг в штате Кентукки и должен был приземлиться в Теннеси, но рухнул за несколько минут до посадки.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб обнаружили обломки, объятые огнем. Предположительно, все находившиеся на борту люди погибли.

На месте работают правоохранители, уточняются причины крушения, личности погибших устанавливаются.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Авиакатастрофы

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