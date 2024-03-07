В Казахстане проживают Путин, Трамп и восемь Байденов

В Казахстане родители называют своих детей именами политических деятелей, в том числе и иностранных. Об этом сообщается в мониторинговом проекте ranking.kz.

Так, в республике живет один человек с именем Путин, один – по имени Трамп, восемь граждан с именем Байден, а также двенадцать тезок президента Казахстана – Касым-Жомартов.

Кроме того, на 29 февраля текущего года в стране были зарегистрированы 24 человека по имени Казахстан, столько же носят имя столицы республики – Астана.

Самыми популярными в Казахстане именами стали Медина и Алихан.

Астана, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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