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Министр обороны Франции анонсировал открытие военных заводов на Украине

На Украине ближайшим летом начнут производства три французских оборонных компании. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. По его словам, речь идет о выпуске беспилотников и оборудования для сухопутных войск.

«Три французских компании учредят партнерство с украинскими компаниями, особенно в сфере беспилотников и оборудования для сухопутных сил, для производства запчастей на Украине, и, возможно, в будущем боеприпасов», – цитирует министра «Интерфакс».

По словам Лекорню, в числе этих компаний, скорее всего, будет франко-германский оборонный консорциум KNDS, образованный французским производителем вооружений и военной техники Nexter и немецкой машиностроительной компанией Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG.

Париж, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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