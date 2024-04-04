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В Китае женщина травила беременную коллегу, чтобы та не ушла в декрет

В Китае сотрудница государственного учреждения пыталась отравить беременную коллегу, чтобы та не ушла в декретный отпуск. Об этом сообщает South China Morning Post.

В китайской провинции Хубэй сотрудница почувствовала неприятный привкус напитков, которые она пила на работе. Тогда девушка перешла на бутилированную воду, но странный вкус остался.

Заподозрив неладное, девушка установила камеру наблюдения за рабочим местом и обнаружила, что коллега каждый раз подсыпает в чашку неизвестный порошок. Пострадавшая обратилась в полицию.

На допросе злоумышленница призналась, что пыталась отравить коллегу, чтобы та не ушла в декретный отпуск. Преступница заявила, что тогда не сможет справиться с возросшей нагрузкой.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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