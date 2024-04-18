В Китае при взрыве на химзаводе погибли два человека

В Китае прогремел взрыв на химическом производственном предприятии. По последним данным, погибли два человека. Об этом сообщает Xinhua.
По информации агентства, ЧП произошло на заводе компании Ningxia Baofeng Energy Group в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе КНР.
Два человека получили смертельные травмы, еще четверо госпитализированы с ожогами различной степени тяжести.
На месте работают экстренные службы. Причина взрыва устанавливается.
Пекин, Зоя Осколкова
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