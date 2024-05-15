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Премьер-министр Словакии находится в «угрожающем жизни» состоянии

Фото Reuters

Пресс-служба премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого сегодня днем было совершено покушение, сообщила, что политик находится в состоянии, угрожающем жизни.

Как говорится в публикациях в официальных аккаунтах главы словацкого правительства в соцсетях, следующие несколько часов будут решающими для премьер-министра.

Ранее сообщалось, покушение на Фицо произошло в городе Гандлова, где проходило выездное заседание правительства страны. Премьер-министр вышел на улицу, после чего мужчина открыл огонь по политику. Фицо получил ранения в грудь, живот и руку. Как уточняется, политик госпитализирован в больницу в Банска-Бистрица.

Нападавший задержан. По данным словацких СМИ, это мужчина 1953 года рождения Юрай Чинтула. Он стрелял из короткоствольного ружья, которым владел легально. Перед тем, как открыть огонь, преступник крикнул: «Робо, иди сюда».

Братислава, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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