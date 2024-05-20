В Китае вооруженная ножом женщина напала на людей в школе

В Китае женщина с ножом совершила нападение в школе. По последним данным, два человека погибли, есть пострадавшие. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в городе Гуйси китайской провинции Цзянси. 45-летняя местная жительница ударила ножом несколько человек на территории учебного заведения.

Двое получили смертельные ранения, еще, по разным данным, пострадали до десяти человек, шестеро из них получили легкие травмы.

Нападавшую удалось задержать. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Проводится расследование.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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