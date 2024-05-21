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Финляндия заменит «русскую» железнодорожную колею на европейскую

Власти Финляндии рассматривают возможность перехода c русского стандарта ширины железнодорожной колеи на европейский. Об этом заявила министр транспорта и связи Лулу Ранне.

Железнодорожная колея российского стандарта составляет 1520 мм, европейского – 1435 мм. В Финляндии – 1524 мм. Такая же ширина путей существовала в царской России и в СССР примерно до 1970-х годов, поэтому она и называется «русская».

«Мы изучим, в какой срок, с помощью каких технологий и на какие средства можно было бы поэтапно перейти на европейскую ширину колеи», – сказала Ранне в интервью общественному вещателю Yle. Она подчеркнула, что переход на европейский стандарт будет важен с точки зрения безопасности поставок и окажет положительное влияние на Финляндию.

Еврокомиссия предложила Финляндии построить новые железнодорожные пути в соответствии с европейским стандартом в 2022 году. Однако тогда на эти цели не хватало финансирования.

Хельсинки, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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