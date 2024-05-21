В Британии заявили об отсутствии систем ПВО, способных отражать российские ракеты

Великобритания не располагает средствами противовоздушной обороны (ПВО), которые смогли бы отражать ракеты российской армии. Об этом заявил британский генерал, ветеран войн в Ираке и Афганистане Ричард Бэрронс.

«Даже довольно старая российская крылатая ракета, я приведу в пример Х-101, выпущенная с самолета над западной частью России, достигнет Лондона через 90 минут с 500-килограммовой боеголовкой и точностью до 2 м. Так что выбирайте дверь на Даунинг-стрит», – сказал генерал в интервью The Sun.

По его словам, у российских военных есть возможность выпустить от 60 до 90 ракет. При этом Бэрронс подчеркнул, что это лишь техническая возможность, которая не представляет непосредственной угрозы.

«У Великобритании в настоящее время нет системы ПВО наземного базирования большой дальности, подобной американской Patriot или израильской системе Arrow-3», – добавил генерал.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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