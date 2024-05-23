Польский истребитель потерял топливный бак во время полета

Истребитель МиГ-29 потерял топливный бак во время тренировочного полета. Об этом сообщило генеральное командование вооруженных сил Польши.
Самолет взлетел с 22-й тактической авиабазы. В воздухе топливный бак отвалился и упал в нескольких сотнях метров от зданий. Емкость была пуста, утверждают польские военные.
«В результате инцидента никто не пострадал», – уточнило командование.
Отмечается, что действия пилотов соответствовали установленным процедурам. Причины случившегося установит Государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий.
Варшава, Зоя Осколкова
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