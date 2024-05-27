В США жертвами торнадо стали 18 человек

Шторм обрушился на четыре американских штата. Разрушительные торнадо унесли жизни 18 человек, в том числе четверых детей. Об этом сообщает телеканал CNN.

От непогоды пострадали Арканзас, Кентукки, Оклахома и Техас. Формирование смерчей сопровождалось крупным градом и шквалистым ветром. Свыше 500 тысяч потребителей от Техаса до Виргинии и Пенсильвании остались без электроэнергии.

В округе Кук погибли семь человек. Жертв находят и среди завалов в городке Вэлли-Вью. Там торнадо уничтожил квартал автотрейлеров. Общее число погибших выросло до 18 человек.

Вместе с тем, сохраняется опасность в штатах Арканзас, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Миссури и Теннесси. Власти призывают жителей быть осторожными, поискать надежное укрытие и не выходить из дома без необходимости.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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