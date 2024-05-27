российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 27 мая 2024, 10:40 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В США жертвами торнадо стали 18 человек

Шторм обрушился на четыре американских штата. Разрушительные торнадо унесли жизни 18 человек, в том числе четверых детей. Об этом сообщает телеканал CNN.

От непогоды пострадали Арканзас, Кентукки, Оклахома и Техас. Формирование смерчей сопровождалось крупным градом и шквалистым ветром. Свыше 500 тысяч потребителей от Техаса до Виргинии и Пенсильвании остались без электроэнергии.

В округе Кук погибли семь человек. Жертв находят и среди завалов в городке Вэлли-Вью. Там торнадо уничтожил квартал автотрейлеров. Общее число погибших выросло до 18 человек.

Вместе с тем, сохраняется опасность в штатах Арканзас, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Миссури и Теннесси. Власти призывают жителей быть осторожными, поискать надежное укрытие и не выходить из дома без необходимости.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / США

СМИ сообщили о подготовке США к возможному конфликту с Китаем / НАТО может применить пятую статью о коллективной обороне в случае кибератаки / В Конгрессе США призвали прекратить «посылать» деньги на Украину / Блинкен заявил о доставке американских вооружений на линию фронта / Шеф Пентагона встретится с министром обороны Китая в Сингапуре / В Госдепе назвали Китай участником конфликта на Украине / В Вашингтоне заявили, что приглашать Украину в НАТО не планируется / В США предложили ввести санкции в отношении должностных лиц МУС

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, США,