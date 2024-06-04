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Житель Франции сделал более 2700 звонков с угрозами в полицию

Во Франции правоохранители задержали мужчину, который более 2700 раз звонил в полицию и угрожал расправой. Об этом сообщает La Provence.

59-летний житель Марселя несколько раз в день звонил на номер «17», попадая в информационно-командный центр «Сик». Он обещал расправиться с сотрудниками правоохранительных органов.

С января мужчина совершил более 2700 звонков, пока полицейские не установили его личность.

Стражи порядка нагрянули домой к телефонному террористу и обнаружили у него запрещенные вещества, а также газовый баллончик. Теперь хулигану грозит срок за хранение оружия и наркотиков.

Париж, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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