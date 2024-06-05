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Среда, 5 июня 2024, 10:37 мск

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В Ливане сириец обстрелял американское посольство

В Ливане гражданин Сирии открыл огонь по посольству США. Нападавшего задержали.

Как сообщили ливанские военные, инцидент произошел в пригороде Бейрута, в районе Аукар. Человек с сирийским гражданством стрелял по американскому посольству.

Прибывшие на место военнослужащие открыли ответный огонь и ранили злоумышленника, он был задержан и госпитализирован.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и мотивы преступника. О других пострадавших данных не поступало.

Бейрут, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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