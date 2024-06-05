В Ливане сириец обстрелял американское посольство

В Ливане гражданин Сирии открыл огонь по посольству США. Нападавшего задержали.

Как сообщили ливанские военные, инцидент произошел в пригороде Бейрута, в районе Аукар. Человек с сирийским гражданством стрелял по американскому посольству.

Прибывшие на место военнослужащие открыли ответный огонь и ранили злоумышленника, он был задержан и госпитализирован.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и мотивы преступника. О других пострадавших данных не поступало.

Бейрут, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube