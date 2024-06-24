Япония призвала своих граждан отказаться от посещения России из-за терактов

Японские власти призвали своих граждан отказаться от поездок в Россию на фоне терактов в Дагестане. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.

«Мы пристально отслеживаем ситуацию. Правительство Японии ранее установило третий уровень опасности для поездок на всю территорию России и вновь призывает граждан отказаться от поездок в Россию с любыми целями», – сказал генсек японского правительства.

Накануне вечером неизвестные напали на церковь и синагогу и устроили стрельбу в Дербенте и Махачкале. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ), а прокуратура поставила ход расследования на контроль.

Глава Дагестана Сергей Меликов объявил трехдневный траур в связи с терактом в Махачкале и Дербенте. В результате нападения убиты более 15 сотрудников полиции, несколько гражданских, более 10 человек пострадали.

Токио, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube