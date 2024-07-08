Во время традиционного забега быков в Испании пострадали шесть человек

В Испании состоялся традиционный забег с быками. В результате шесть участников оказались в больнице.

Мероприятие прошло в городе Памплона. Во время гонки несколько человек оказались на земле и были затоптаны быками.

Отмечается, что пострадавшие госпитализированы с многочисленными ушибами, порезами и ссадинами.

В Испании ежегодно проходит несколько забегов с быками. В мероприятии участвуют не только местные жители, но и туристы, которые приезжают на фестиваль. Все быки, бегущие по улицам города, затем встречаются с тореадорами на арене, где, как правило, погибают.

Мадрид, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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